Steun voor volop bekritiseerde Özil: ‘Hij is ook maar een mens’

Jérôme Boateng vindt dat de kritiek op Mesut Özil alle perken te buiten gaat. De middenvelder van Arsenal kwam onder vuur te liggen nadat hij op de foto was gegaan met Turks president Recep Tayyip Erdogan en zijn prestaties op het WK deden de kritische geluiden jegens zijn persoon alleen maar verder toenemen.

De 29-jarige Boateng vindt dat het wel een onsje minder mag, zo vertelt hij in een interview met Welt am Sonntag: “Iedereen wijst naar Özil, maar dat hoort niet. Mesut is ook maar een mens en het hele team had invloed op de uiteindelijke lotsbestemming. We zijn er niet in geslaagd om tijdens dit WK goed samen te spelen. We moeten onszelf de schuld geven.”

“Özil is een artiest aan de bal en in defensief opzicht geen vechter zoals ik, dus misschien kwam hij slecht over tijdens dit WK. Maar dat betekent niet dat hij niet wil winnen of dat hij bijvoorbeeld met opzet minder speelt. Het was een erg moeilijke situatie voor hem.” Boateng is niet van plan om te stoppen bij Duitsland en hoopt dat Özil ook verder gaat.

De 73-voudig international erkent dat hij met zijn collega heeft gesproken over de toekomst bij die Mannschaft: “Natuurlijk. En zoals iedereen bij ons is Mesut enorm teleurgesteld en verdrietig dat het WK ten einde is. Maar ik kan niet voor hem spreken. We moeten dit allemaal verwerken”, aldus Boateng. Özil speelde tot dusverre 92 interlands en maakte daarin 23 doelpunten.