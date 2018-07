‘Het einde van een tijdperk is in zicht, maar ik maak een grote buiging’

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo werden zaterdag uitgeschakeld in de achtste finale van het WK. De aanvallers van Argentinië en Portugal verloren van respectievelijk Frankrijk en Uruguay. Ronald de Boer vreest dat het beste eraf is bij de 31-jarige Messi en de twee jaar oudere Ronaldo.

“Zijn suprematie van de afgelopen jaren zal verdwijnen”, aldus de analyticus in het Algemeen Dagblad over de ster van Barcelona. “Ik betwijfel of hij zich nog kan opladen voor nóg een jaar extreem goed spelen bij Barcelona. Hij zal zijn wedstrijden spelen waarin hij uitblinkt, maar het zal spaarzamer worden. Het einde van een tijdperk is in zicht, maar we moeten een grote buiging maken.”

Ook over Ronaldo is de oud-aanvaller van onder meer Ajax, Barcelona en het toenmalige Glasgow Rangers lovend: “Fysiek is hij nog top, maar ook bij hem denk ik dat zijn aanwezigheid minder dominant zal zijn.” Messi, die tegen Frankrijk zijn 128e interland speelde voor La Albiceleste, scoorde dit seizoen in clubverband 45 keer in 54 duels.

Ronaldo was namens Real Madrid goed voor 44 treffers in evenzoveel wedstrijden. De Boer constateert dat Messi en Ronaldo min of meer in de steek zijn gelaten bij de nationale ploeg, omdat de kwaliteit om hen heen niet voldoende was. Hij noemt Argentinië ‘dramatisch’ en stelt vast dat Portugal de ‘teamgeest’ van twee jaar geleden miste op het EK in Frankrijk.