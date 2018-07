Go Ahead laat middenvelders met verleden bij FC Twente vertrekken

Brem Soumaoro is niet langer speler van Go Ahead Eagles. De club uit Deventer communiceert dat het contract van de middenvelder, dat nog tot volgend jaar zomer doorliep, met wederzijds goedvinden is ontbonden.

De 21-jarige Soumaoro komt uit de jeugdopleiding van FC Twente en vertrok vorig jaar zomer naar Go Ahead. Technisch manager Dennis Bekking omschreef de aanvoerder van de beloften uit Enschede destijds als ‘een moderne middenvelder’.

“Hij heeft een mooie lengte, is sterk, atletisch, dynamisch en beschikt over een prima balbehandeling. Bovendien beschikt hij over een groot doorzettingsvermogen, dat hem helpt in zijn ontwikkeling”, aldus Bekking. Soumaoro brak echter nooit helemaal door in De Adelaarshorst.

De in Guinee geboren Soumaoro, die ook over een Nederlands paspoort beschikt, speelde twintig wedstrijden voor Kowet. Wie eveneens vertrekt, is Shadrach Eghan. De 23-jarige Ghanees heeft nog een contract tot medio 2019, maar ‘oriënteert zich op een nieuwe stap in zijn loopbaan’, zo laat Go Ahead weten.