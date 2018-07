Neville tevreden over United-deal: ‘Mourinho wilde hem behouden’

Marouane Fellaini verlengde reeds zijn contract bij Manchester United met twee jaar en volgens Gary Neville is het voor de breedte van de selectie goed dat de Belg behouden wordt voor de selectie. De oud-speler van the Red Devils is niet onder de indruk van de kwaliteiten van de middenvelder en denkt dat het ook weinig had uitgemaakt wanneer hij Old Trafford had verlaten.

Fellaini had een aflopend contract bij Manchester United en verschillende clubs hadden interesse, waaronder Arsenal. Dat United hem aan boord heeft weten te houden, is volgens Neville een goede zaak. “Mourinho wilde hem graag behouden” zegt hij tegen Sky Sports. “Er gingen geruchten dat hij de club zou verlaten en vanuit mijn oogpunt had het weinig uitgemaakt. Ik denk namelijk niet dat hij het ontbrekende puzzelstukje is voor Manchester United in de strijd om de landstitel.”

“Hij is iemand in een selectie van 22 spelers die tijdens een seizoen zijn bijdrage kan leveren”, vervolgt Nevilla, die Fellaini een bruikbare speler vindt. “Hij draagt altijd zijn steentje bij. Als er in een wedstrijd met de lange bal gewerkt moet worden, is hij bruikbaar. Op een middenveld van vier of vijf spelers kan hij prima uit de voeten.”

Mourinho zag Michael Carrick een punt achter zijn loopbaan zetten en wist Braziliaans international Fred al aan te trekken. Naar verwachting trekt Manchester United in de huidige transferperiode nog een aantal spelers aan.