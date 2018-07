‘Borussia Dortmund kan transfersom vergeten vanwege te hoge eisen’

Erik Durm blijft speler van Borussia Dortmund. De 26-jarige verdediger was op weg naar Huddersfield Town, maar volgens Kicker is de transfer op het allerlaatste moment afgeketst omdat Durm te hoge financiële eisen zou hebben gesteld.

Sportief directeur Michael Zorc en manager David Wagner hebben derhalve een definitieve streep gezet door de transfer, schrijft het tijdschrift. De 26-jarige Durm speelt sinds de zomer van 2012 in Westfalen, maar lijkt komend seizoen niet in aanmerking te komen voor veel speelminuten onder trainer Lucien Favre.

De zevenvoudig international van Duitsland, die in 2014 wereldkampioen werd, speelde vorig seizoen vanwege een heup- en enkelblessure niet één wedstrijd. Hij kwam voor het laatst in actie op 27 mei 2017, toen hij na 76 minuten inviel in de bekerwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (1-2 winst). Durm speelde tot dusverre 97 wedstrijden voor BVB.