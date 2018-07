Neres wil bij Ajax blijven: ‘Het waren alleen maar geruchten’

David Neres benadrukt in gesprek met AT5 dat hij niet bezig is met een vertrek bij Ajax. De Braziliaanse buitenspeler werd eerder nog gelinkt met een overstap naar Borussia Dortmund, dat volgens De Telegraaf dertig miljoen euro voor hem bood. Volgens Neres heeft er nooit iets gespeeld en richt hij zich volledig op het komende seizoen in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax zou een bod van dertig miljoen euro hebben geweigerd. Waar Neres eerder tegenover ESPN aangaf dat er niet genoeg geboden was, vertelt hij nu dat er nooit sprake is geweest van een eventuele transfer. “Nee, er was niks concreets. Het waren alleen maar geruchten”, verklaart Neres, die met Ajax prijzen wil winnen. "Ik wil me nog ontwikkelen en het liefst in dit shirt een titel winnen. Ik denk nu niet aan een vertrek bij Ajax.”

Neres maakte begin 2017 voor twaalf miljoen euro de overstap van Sao Paulo naar Ajax. Nadat hij het eerste halfjaar de tijd kreeg om te wennen in Amsterdam, was hij het afgelopen seizoen goed voor veertien doelpunten en elf assists in de Eredivisie. “Ik heb een grote stap gemaakt in mijn leven. Ik weet dat het een grote stap was, maar hier stopt het niet. Ik kan nog van meer waarde zijn en heb ook nog geen titels gewonnen."

Waar Neres het nog te vroeg vindt voor een transfer, zag hij Justin Kluivert vorige maand de overstap maken naar AS Roma. “Het is een goede speler, nog heel jong. Ik weet dat hij dit jaar veel beter kan worden. Het is een groot verlies, maar we hebben andere goede spelers. We gaan hem missen, maar het is niet anders.”