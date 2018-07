‘AS Roma wil stunten en informeert naar Dries Mertens’

AS Roma hoopt te voorkomen dat Dries Mertens zijn contract gaat verlengen. La Repubblica pakt uit met het bericht dat i Giallorossi de aanvaller van Napoli willen overnemen en hem een vrije rol achter Edin Dzeko willen geven. Het is immers Mertens’ wens om nadrukkelijker in de as te blijven spelen.

De 31-jarige Mertens kwam in de punt van de aanval te staan na de blessure van Arek Milik. Het experiment van coach Maurizio Sarri pakte uitstekend uit, want de 72-voudig international van België maakte dit seizoen 22 doelpunten in 49 wedstrijden voor i Partenopei. Bovendien leverde hij daar twaalf assists bij af.

Nu Milik weer fit is, dreigt Mertens opnieuw naar de flanken te verdwijnen. De voormalig speler van PSV, FC Utrecht en AGOVV Apeldoorn ziet dat echter niet zitten en trainer Eusebio Di Francesco is bij Roma bereid om aan de wensen van Mertens te voldoen. Het is niet bekend wat de hoofdstedelingen zouden willen betalen voor de Leuvenaar.

Mertens had tot 15 juni een clausule in zijn contract staan die bepaalde dat buitenlandse clubs hem voor een bedrag van 28 miljoen euro kunnen overnemen. Die werd echter door niemand geactiveerd. Volgens RMC zou Mertens zelf Schalke 04, Guangzhou Evergrande en Shanghai Shenhua hebben afgewezen omdat hij zijn contract zou willen verlengen. Mocht hij tóch naar Roma gaan, dan wordt hij een concurrent van onder anderen Justin Kluivert.