Maradona treurt: ‘Zonder Messi zijn we een heel ander team’

Argentinië overleefde de groepsfase ternauwernood, maar bleek redelijk kansloos te zijn in de achtste finale tegen Frankrijk. Het team van Jorge Sampaoli verloor met 4-3 en Diego Maradona is teleurgesteld in La Albiceleste, zo vertelt de wereldkampioen van 1986 in een interview met teleSUR.

Maradona stelt dat de spelers van Argentinië in Kazan meer hebben toegekeken dan dat zij zelf aan voetballen zijn toegekomen: “We zijn vaker in de bioscoop geweest dan op het veld. We kwamen om de kroniek te aanschouwen van een aangekondigde dood. En dat is precies wat er is gebeurd”, aldus de 57-jarige Pluisje.

“Frankrijk heeft Messi en het Argentijnse middenveld geneutraliseerd, zodat Messi niet achter de defensie in stelling kon worden gebracht. Zonder Messi zijn we gewoon een heel ander team. Er is opnieuw een WK voorbij en we staan opnieuw met lege handen. Het is slecht dat Argentinië sinds het laatste WK geen consistent team heeft weten op te bouwen.”

Messi kwam tegen Frankrijk in actie als valse nummer negen en Cristian Pavón mocht voor het eerst op het WK in de basis beginnen. Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín en Paulo Dybala zaten op de bank. “Aan de opstelling kon je zien dat Pavón, Messi en Ángel Di María moesten aanvallen. Ja, ze kunnen wat creëren, maar dat zijn geen echte spitsen”, besluit Maradona.