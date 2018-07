Feyenoorder reageert opgelucht: ‘Want Robin is een wereldspeler’

Dylan Vente is een concurrent van Robin van Persie, maar is wel blij dat de recordtopscorer van Oranje bij Feyenoord blijft. De 34-jarige Van Persie lag al vast tot medio 2019, maar had in een gesprek met de directie eventueel kunnen besluiten dat hij er na één voetbaljaar mee zou ophouden.

“Het is voor mij alleen maar beter want ik kan veel van hem leren. Robin is een wereldspeler. Ik praat best vaak met hem, bijvoorbeeld over loopacties”, aldus de negentienjarige Vente na de met 1-8 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen SDC Putten in een interview met RTV Rijnmond.

Vente scoorde in dit duel drie keer en hoopt ook in de reguliere wedstrijden zijn stempel te kunnen drukken bij het Feyenoord van trainer Giovanni van Bronckhorst. “Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen. In de duels die ik speel, wil ik scoren en belangrijk zijn voor de ploeg. Voor mijn part ben ik er klaar voor, maar de keuze is aan de trainer.”

Vente ruilde VV Smitshoek uit Barendrecht op zijn negende in voor de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in september vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam in de Champions League in actie tegen Manchester City en inmiddels staat de teller op drie doelpunten in twaalf wedstrijden. Vente ligt nog tot medio 2022 vast.