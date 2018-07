Bournemouth betaalt ruim elf miljoen en verslaat enorme concurrentie

Bournemouth heeft zich verzekerd van de diensten van David Brooks. De twintigjarige aanvallende middenvelder is overgenomen van Sheffield United en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen. Brooks gold als een van de grootste talenten in de Championship.

De drievoudig A-international van Wales, die ook over een Engels paspoort beschikt, kwam dit seizoen tot dertig wedstrijden in de tweede afdeling en scoorde daarin drie keer. Hij speelde eerder in de jeugdopleiding van Manchester City, maar brak daar niet door. Door Sheffield werd Brooks nog een maand verhuurd aan Halifax Town.

De clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar volgens de Bournemouth Echo gaat het om een bedrag van ruim 11,2 miljoen euro, dat door variabelen zou kunnen oplopen tot dertien miljoen euro. Sheffield United zou tijdens de onderhandelingen tevens een doorverkooppercentage hebben bedongen.

“De kans om voor een club in de Premier League te spelen is een geweldige mogelijkheid voor mij. Ik ben verheugd om hier te zijn”, reageert Brooks, die ook in beeld was bij onder meer Tottenham Hotspur, Liverpool en Everton. Hij is de eerste aanwinst voor het komende seizoen van het team van manager Eddie Howe. Men krijgt wel Max Gradel terug; de Ivoriaanse aanvaller speelde op huurbasis voor Toulouse.