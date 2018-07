‘Hij is onze Messi, behoort tot de top vijf en kan alleen maar beter worden’

Harry Kane was in twee wedstrijden op het WK goed voor vijf doelpunten en volgens Jamie Redknapp is de aanvoerder van the Three Lions het Engelse antwoord op Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Volgens de oud-middenvelder behoort Kane tot de vijf beste spelers ter wereld.

De 24-jarige spits van Tottenham Hotspur was tegen Panama goed voor een hattrick. Met Kane in de punt van de aanval wordt in Engeland met vertrouwen uitgekeken naar de achtste finale tegen Colombia. “Hij is onze Messi, onze Ronaldo. Hij is de persoon naar wie iedereen kijkt en verwacht dat hij het verschil maakt”, aldus Redknapp bij Sky Sports. “Hij geeft leiding door het voorbeeld te geven. Hij is de speler waar iedereen over praat, waar je ook bent.”

Kane heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en is ook bij Tottenham Hotspur vrijwel wekelijks één van de uitblinkers. “Hij heeft zijn spel naar een nieuw niveau gebracht”, vervolgt Redknapp. “Iedereen vindt dat hij op dit moment tot de beste spelers ter wereld behoort. Hij behoort tot de top vijf en kan alleen maar beter worden.”

Engeland plaatste zich overtuigend voor de volgende ronde van het WK, ook al werd het laatste groepsduel met België met 1-0 verloren. Heel rouwig is men in Engeland daar niet over, daar de nationale ploeg nu volgens velen aan de ‘makkelijke’ kant van het speelschema is ingedeeld. “Ze spelen zonder angst en ik denk dat dat altijd het grootste probleem is geweest met Engeland op de afgelopen drie of vier WK’s en EK’s.”