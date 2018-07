Biglia volgt voorbeeld Mascherano en stopt: ‘Tijd voor de nieuwe generatie’

In navolging van Javier Mascherano heeft ook Lucas Biglia een punt achter zijn interlandcarrière gezet. Na de 4-3 nederlaag in de achtste finales van het WK heeft de 32-jarige Argentijnse middenvelder besloten om te stoppen als international. Biglia kwam tot 58 interlands en hij geeft aan dat hij plaats wil maken voor een nieuwe generatie.

Biglia bleef zaterdag tegen Frankrijk op de bank. Hij vindt het mooi geweest en zwaait nu af, in de hoop dat een nieuwe generatie de Argentijnse ploeg terug naar de top kan brengen. “Dit is voetbal. We vertrekken teleurgesteld, omdat dit het einde is voor ons. Ik hoop dat degenen die ons opvolgen kunnen werken onder een minder zware druk en de nationale ploeg kan brengen naar waar het hoort”, zegt Biglia bij FOX Sports.

De speler van AC Milan debuteerde in 2011 en na zeven jaar in de nationale ploeg houdt hij het voor gezien. “Het is tijd voor mij om terug te treden. Ik moet eerlijk naar mezelf zijn. Er staat een nieuwe generatie met veel talent klaar en het is tijd voor hen om het over te nemen.”

Zaterdagavond gaf Mascherano (34), kamergenoot van Biglia op het WK, direct na de wedstrijd aan dat hij stopt als international. “Het is tijd om gedag te zeggen. Vanaf nu ben ik een fan, het is over voor mij. Ik hoop dat deze jongens in de toekomst iets kunnen bereiken”, zo werd hij geciteerd door verschillende Argentijnse media. “Ik hoop dat ze kunnen bereiken wat ons vandaag niet gelukt is. We moeten achter deze ploeg blijven staan, zodat ze het blijven proberen. Vroeg of laat zal het ze lukken.”