Wilshere voedt Turkse geruchten: ‘Het buitenland is een optie’

Jack Wilshere gaat Arsenal verlaten en de Turkse media zijn ervan overtuigd dat Fenerbahçe zijn volgende bestemming is. Hoewel de middenvelder zelf weinig los laat over zijn toekomst, bevestigt hij in gesprek met Sky Sports dat een club buiten Engeland een optie voor hem is. Desondanks sluit hij ook niet uit dat hij komend seizoen in de Premier League speelt.

De Engels international is transfervrij nu zijn contract bij Arsenal is verlopen. Hij wordt in de Engelse media gelinkt aan West Ham United, Fulham, Wolverhampton Wanderers, Everton en Crystal Palace, terwijl ook het Fenerbahçe van trainer Phillip Cocu een optie is voor de 26-jarige middenvelder. Of hij Engeland deze zomer gaat verlaten? “Ik ben bereid om naar het buitenland te gaan als de juiste kans voorbij komt. Maar iedereen weet dat ik ook graag in de Premier League speel.”

“Het gaat mij om de beste kans en die zal ik grijpen. Ik heb geen haast”, vervolgt Wilshere, die the Gunners na zeventien jaar verlaat. In eerste instantie zou hij een akkoord hebben gehad met Arsenal over een nieuw contract, maar na gesprekken met Unai Emery is toch besloten om over te gaan op een afscheid. “Ik heb tien jaar als professional gespeeld bij Arsenal en in totaal zeventien jaar bij de club. We nemen nu de opties door en wat die opties zijn houd ik voor mezelf. Als de juiste club voorbij komt, dan ga ik ervoor.”

Wilshere benadrukt dat hij geen haast heeft met het vinden van een nieuwe werkgever. “De transfermarkt gaat vroeg in augustus dicht, dus we hebben nog genoeg tijd. Iedereen weet hoe het er aan toe gaat op deadlineday, een bizarre dag waarop clubs in paniek raken. We zullen zien. Ik heb mezelf geen deadline opgelegd”, besluit hij.