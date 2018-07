‘Barcelona ontvangt moeilijk te weigeren aanbieding voor Paulinho’

Barcelona heeft ‘een moeilijke te weigeren aanbieding’ voor Paulinho ontvangen, zo schrijft Mundo Deportivo zondag. De Spaanse sportkrant verzekert dat de Catalanen na een jaar al flinke winst kunnen maken op de 29-jarige middenvelder, ook al maakte de club vorig jaar zomer liefst veertig miljoen euro over aan Guangzhou Evergrande. De hoge transfersom voor een speler uit de Chinese Super League zorgde destijds nogal voor commotie.

Ondanks de scepsis van de buitenwereld liet Paulinho, die later deze maand dertig jaar wordt, in zijn eerste jaar op basis van arbeid, inzet en belangrijke doelpunten een uitstekende indruk in het Camp Nou achter. Nog geen twaalf maanden later heeft een nog onbekende club liefst vijftig miljoen euro voor Paulinho over, zo klinkt het. Kia Joorabchian, die vaak al tussenpersoon bij tal van grote en internationale transfers wordt gebruikt en de belangen van Paulinho behartigt, bracht onlangs een bezoek aan Barcelona om diverse onderwerpen te bespreken.

Joorabchian liet Barcelona een financieel zeer aantrekkelijke aanbieding voor Paulinho zien. Volgens het dagblad gaat de club ervan uit dat de Braziliaans international daar interesse in heeft, omdat hij zijn zaakwaarnemer anders het voorstel niet had laten presenteren. Barcelona beschouwt het voorstel voor een bijna dertigjarige voetballer als ‘bijzonder interessant’, zo stelt het dagblad. De club bevindt zich immers in de afrondende fase inzake de komst van Clement Lenglet van Sevilla, à 35 miljoen euro, wil Arthur eerder oppikken bij Gremio de Porto Alegre, à minimaal 30 miljoen euro, en daarnaast wordt ook Frenkie de Jong gezien als een toekomstige versterking voor het middenveld van los Azulgrana.

Paulinho zou om financiële redenen veel voelen voor een overstap naar de onbekende club. De transfer van China naar Spanje was alleen mogelijk omdat hij instemde met een salarisverlaging van bijna twee miljoen euro per jaar. Als Paulinho zijn contract met Barcelona tot medio 2021 zou uitdienen, zou hij in totaal 7,5 miljoen euro mislopen in vergelijking met zijn verdiensten bij Guangzhou Evergrande. Daarnaast was hij afgelopen seizoen niet altijd verzekerd van speeltijd bij Barcelona: in 13 van de 34 competitieduels verscheen hij als invaller binnen de lijnen.