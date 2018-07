‘Man van 100,7 miljoen euro’ krijgt advies: ‘Hij heeft de PL nooit gewonnen’

Gareth Bale won in vijf jaar tijd liefst viermaal de Champions League met Real Madrid en werd eenmaal kampioen van Spanje. Na het winnen van de Champions League in Kiev gaf de 28-jarige linkspoot uit Wales echter aan dat hij met de Spaanse topclub om de tafel wil: hij was niet tevreden over zijn speeltijd en wil elke week in de basis staan. Landgenoot en voormalig Mancunian Mickey Thomas raadt Bale aan om naar Manchester United te gaan.

“Als hij een echte uitdaging wil en inderdaad elke week wil spelen, zou ik Bale vertellen dat hij terug moet keren naar de Premier League”, claimt Thomas zondag in gesprek met Engelse media. “Hij heeft genoeg geld, maar in dit geval gaat het er niet om hoeveel hij kan verdienen. Zijn curriculum vitae zou verrijkt worden en worden uitgebreid met een kampioenschap in Engeland. Dat is veel meer waard dan al het geld wat hij verdient.”

“Ik weet dat hij de landstitel en de Champions League met Real Madrid heeft gewonnnen, maar hij heeft de Premier League nooit gewonnen”, vervolgde Thomas. "Ik zou een loopbaan als die van Bale niet zonder een Premier League-medaille willen afsluiten. Helaas blokkeren Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar de weg om de beste speler ter wereld te worden. Als hij naar Engeland zouk omen en zichzelf zou profileren, prijzen zou winnen in dit land, dan zou het de perfecte loopbaan zijn.”

“Bale kan naar Duitsland gaan en voor Bayern München spelen, maar het gaat erom dat hij zichzelf in de Premier League bewijst. Ik denk dat de kans klein is dat hij naar Tottenham terugkeert, dus daar ligt een grote kans voor Manchester United. Ik denk dat dit het meest geschikte moment is. Hij heeft snelheid, hij kan doelpunten maken en dat is wat United nodig heeft. Het is alleen jammer voor United en de Premier League dat Zinédine Zidane bij Real Madrid vertrokken is. Als hij was gebleven, was Bale ongetwijfeld uit geweest op een transfer.”

Het contract van Bale loopt pas medio 2022 ten einde en zijn maandelijkse inkomen bedraagt naar verluidt zeven ton. Real Madrid zal ongetwijfeld de hoofdprijs voor Bale, die 100,7 miljoen euro kostte, vragen. “Hij zou het team van José Mourinho de X factor geven. Het was geen probleem om Alexis Sánchez een dik salaris te geven, dus waarom zouden ze bij Bale niet hetzelfde doen? Als United een stap hogerop wil maken, dan is hij de man”, besluit Thomas.