Lukaku looft collega: ‘Hij is de meest complete nummer negen die er is’

Romelu Lukaku verzekert dat Marcus Rashford de meest complete centrumspits is. De aanvallers van Manchester United stonden afgelopen donderdag op het WK in Rusland tegenover elkaar, in het kader van de derde en laatste groepswedstrijd tussen Engeland en België (0-1). Lukaku denkt dat de twintigjarige Engels international over een jaar of twee een nog veel betere centrumaanvaller zal zijn.

“Natuurlijk, Marcus is al een topvoetballer”, verzekert Lukaku in gesprek met diverse Engelse media. “Hij is eigenlijk mijn working partner bij Manchester United. We doen alles samen en ik probeer hem zo veel mogelijk te helpen. Hij heeft veel kwaliteiten en hij is naar mijn mening de meest complete nummer negen die er is. Hij kan alles.”

Alhoewel Rashford afgelopen seizoen in veel wedstrijden van Manchester United binnen de lijnen kwam, deed hij dat vooral vanaf de bank. Lukaku geniet centraal voorin immers de voorkeur van José Mourinho. “Ik denk dat we over twee à drie jaar het beste van Marcus zullen zien. Ik probeer daar een handje bij te helpen en hopelijk kunnen we samen mooie dingen bij Manchester United bereiken.”

België hoopt zich maandag ten koste van Japan voor de kwartfinales van het WK te plaatsen. Lukaku zelf hoopt ongetwijfeld zo hoog mogelijk op de topscorerslijst te eindigen, al is dat niet zijn voornaamste doel. “Nee, de race om de Gouden Schoen is niet mijn doel. Ik wil het niet over individuele prestaties hebben. Het gaat om het team en dit is een team met een missie. We zijn nu al tien jaar samen en we weten waarom we hier zijn. We willen winnen en ons elke wedstrijd verbeteren”, benadrukte de aanvaller, die met vier treffers in de groepsfase slechts een doelpunt minder heeft dan de Engelsman Harry Kane.