Pogba: ‘Hij is al meer dan tien jaar de beste voetballer ter wereld’

Frankrijk bereikte zaterdag ten koste van Argentinië de kwartfinales van het WK in Rusland. Een hoofdrol was weggelegd voor de negentienjarige Kylian Mbappé, die tweemaal scoorde en door vele voetbalkenners wordt gezien als de eerste voetballer die Lionel Messi en Cristiano Ronaldo kan verslaan in de strijd om de Ballon d’Or.

Paul Pogba was na afloop van de overwinning in Kazan zeer lovend over Messi, die mogelijk het laatste WK uit zijn loopbaan afwerkte. “Messi zal in de hoofden van de voetballers altijd Messi zijn, ook al is Argentinië nu uitgeschakeld”, benadrukte de middenvelder van Frankrijk en Manchester United. “Hij is al meer dan tien jaar de beste voetballer ter wereld.”

“Hij is uniek”, benadrukte Pogba, die vrijdag vanaf 16.00 uur in Nizjni Novgorod met les Bleus aantreedt tegen Uruguay. “Van een andere dimensie. Wat Messi met een bal kan, is werkelijk uniek. Natuurlijk zal hij teleurgesteld zijn, triest en wellicht is het zijn laatste WK. Maar hij zal altijd in de gedachten van elke voetballer, elke journalist en elk persoon ter wereld blijven.”

“Messi zorgt ervoor dat ik van voetbal houd. Hij zal de komende jaren nog altijd de beste voetballer ter wereld blijven en het zal een genot blijven om naar hem te kijken. We willen tegen de beste voetballers ter wereld spelen en vandaag (zaterdag, red.) hebben we van de beste voetballers ter wereld gewonnen. Wat kan ik nog meer zeggen? Messi zal als voetballer en als persoon altijd mijn idool blijven. Alleen dat kan ik nog zeggen.”