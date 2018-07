Ronaldo laat toekomst als A-international open: ‘Het is nu niet het moment’

Voetbalminnend Portugal hoopt dat Cristiano Ronaldo nog even doorgaat bij de nationale ploeg. De 33-jarige aanvaller kon zaterdagavond niet voorkomen dat Uruguay de kwartfinales van het WK in Rusland bereikte: 2-1 verlies. Ronaldo, goed voor 85 goals in 154 A-interlands, kwam ook tijdens zijn vierde WK niet tot scoren in de knock-outfase, al was hij in de groepsfase wel goed voor vier treffers. Over zijn toekomst wilde Ronaldo zaterdag weinig kwijt.

Ronaldo speelde wellicht het laatste WK uit zijn loopbaan, maar hij weigerde daar inhoudelijk op in te gaan. “Het is nu niet het moment om over de toekomst van de trainer, van de spelers, van de selectie te praten”, benadrukte de sterspeler. “Maar de Portugese supporters kunnen de zekerheid hebben dat deze selectie een van de beste ter wereld zal blijven.”

“Portugal heeft een fantastische groep met een enorme ambitie om prijzen te pakken. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze selectie altijd aan de top zal blijven”, benadrukte Ronaldo, die ook aangaf dat de Portugezen het mondiale eindtoernooi met opgeheven hoofd kunnen verlaten. “Portugal heeft alles gegeven. Ik, als captain, ben zeer trots op de selectie, de technische staf en iedereen die daaromheen werkt. Iedereen heeft heel erg zijn best gedaan.”

“De organisatie van het WK verdient ook een pluim. Het is organisatorisch allemaal heel goed geregeld. Er is veel veiligheid. Ik ben gelukkig”, besloot Ronaldo, die twee jaar geleden met Portugal het EK veroverde. “Ik vertrek met opgeheven hoofd en met een gelukkig gevoel. Het was niet het resultaat waar iedereen op hoopte, maar we hebben een goede indruk achtergelaten. Hoofd omhoog. Portugal zal prijzen blijven winnen.”

Ronaldo begon het WK in Rusland met een hattrick tegen Spanje (3-3) en was daarna ook beslissend tegen Marokko (1-0). De Portugees heeft net als de Braziliaan Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose op vier WK's gescoord, maar hij deed dat wel allemaal in groepswedstrijden. Met 38 optredens op WK's en EK's evenaarde hij zaterdag recordhouder Bastian Schweinsteiger uit Duitsland.