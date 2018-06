Uruguay looft Frans duo en deelt waarschuwing uit: ‘De finale is ons doel’

Uruguay was zaterdagavond een maatje te groot voor Portugal (2-1) en neemt het op vrijdag in de kwartfinales van het WK in Rusland op tegen Frankrijk. De ploeg van Didier Deschamps was enkele uren eerder met 4-3 te sterk voor Argentinië. Oscar Tabárez weet dat Uruguay een krachttoer zal moeten leveren om zich bij de laatste vier te scharen.

“Ze hebben met Antoine Griezmann en Kylian Mbappé twee aanvallers van uitzonderlijke kwaliteit. Ze zijn razendsnel en je zag hoe moeilijk de verdedigers het met name met Mbappé hadden.” Tabárez weet dat de opdracht zwaar is. "Maar we gaan ons uiterste best doen en kijken naar de manier waarop we ze het beste kunnen bestrijden. We moeten gebruikmaken van onze eigen kracht. We zijn hier om zeven duels te spelen en dan zien we wel wat er gebeurt."

Tabárez durft groot te dromen. “We staan in de kwartfinale van het WK en zijn naar Rusland gekomen om alle wedstrijden tot en met de finale te spelen. De finale is ons doel.” Uruguay won alle groepsduels en kreeg tegen Portugal pas de eerste tegentreffer om de oren. Los Charruas worden dan ook als een outsider voor de wereldtitel gezien.

Tabárez hoopt dat de twijfel over de kracht van Uruguay, in aanloop naar én tijdens het mondiale toernooi, verdwenen is. “Iedereen riep maar dat het een gemakkelijke groep was. Maar ik denk niet dat Portugal een makkelijke tegenstander was en ook de komende tegenstanders zullen niet gemakkelijk zijn.”