Portugal hoopt op Ronaldo: ‘Natuurlijk willen we dat hij er dan weer bij is’

Zaterdag 30 juni werd de dag waarop de twee beste voetballers ter wereld, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, alweer afscheid konden nemen van het WK in Rusland. Messi ging in de achtste finales met Argentinië met 4-3 ten onder tegen Frankrijk en enkele uren later verloor Ronaldo met Portugal met 2-1 van Uruguay. De vraag is nu of de supersterren van het hedendaagse voetbal het laatste WK in hun loopbaan hebben gespeeld.

Bondscoach Fernando Santos hoopt dat Ronaldo, 33 jaar, zich nog niet alleen op het clubvoetbal wil richten. “In september begint een nieuwe competitie, de Nations League en natuurlijk willen we dat Cristiano er dan weer bij is. Hij kan de jonge spelers in deze groep helpen om zich te blijven ontwikkelen. Ronaldo is onze aanvoerder en was er altijd als we hem nodig hadden.”

“Het is verkeerd om te blijven leven in het verleden”, vertelde sportjournalist Kees Jansma zaterdagavond in Studio Rusland over de eliminatie van Messi, 31 jaar, en Ronaldo. “Het is het afscheid van twee grootse spelers. Maar er komt een nieuwe grote speler aan: Kylian Mbappé. Hij moet nog twintig worden, maar hij heeft alles.”

Mbappé had met twee treffers een aandeel in de uitschakeling van Messi's Argentinië. “Zo gaat dat in het voetbal”, stelde Jansma. “We nemen een beetje afscheid met weemoed, maar zien vooral ook een veelbelovende toekomst van heel veel leuke spelers die we dit WK al hebben gezien.”

Gary Neville hoopt dat zowel Messi als Ronaldo nog op het WK in Qatar actief zal zijn. “Het zou zonde zijn als we ze daar niet zien”, vertelde de oud-ploeggenoot van de Portugees bij ITV Sport. “Vanuit Messi’s standpunt is het misschien over en sluiten. Ronaldo lijkt altijd maar door te willen gaan. Kunnen ze wel stoppen? Ze voelen de druk van het complete land op hun schouders.”