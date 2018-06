Cavani met tranen in de ogen: ‘Het is alle pijn en moeite waard geweest’

Edinson Cavani heeft een kuitblessure overgehouden aan de ontmoeting tussen Uruguay en Portugal (2-1) in de achtste finales van het WK in Rusland. Kort nadat de aanvaller Uruguay met zijn tweede doelpunt weer op voorsprong had gezet, moest Cavani naar de kant. Ondersteund door Cristiano Ronaldo strompelde hij van het veld.

“Ik voelde steken in mijn kuit, daardoor kon ik niet verder. Hopelijk valt het mee en kan ik blijven meedoen”, vertelde de aanvaller na afloop, met tranen in de ogen. “Er zijn geen woorden voor om dit te beschrijven. Kijk eens hoe gelukkig al die fans uit Uruguay zijn. Het is alle pijn en moeite dubbel en dwars waard geweest.”

Cavani opende in de zevende minuut de score en zette Uruguay in de 62e minuut opnieuw op voorsprong, kort nadat Pepe de Portugezen langszij had gebracht. Uruguay, dat in 1930 en 1950 wereldkampioen werd, en Frankrijk, de wereldkampioen van 1998, strijden vrijdag in Novgorod om een plaats bij de beste vier.

Het is nog onduidelijk of Cavani de wedstrijd van vrijdag gaat halen. De medische staf wil dat de aanvaller van Paris Saint-Germain de komende 24 uur rustig aan doet, om de kwetsuur vervolgens nader te onderzoeken. "Hij had pijn. Ik heb nog niet met de medische staf gesproken, zo vlak na de wedstrijd", vertelde bondscoach Oscar Tabárez. "Edinson heeft niet veel tijd om te herstellen. Op dit moment maken we ons zorgen om hem, al weten we nog niet wat er aan de hand is."