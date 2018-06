FIFA geeft Amrabat tik op de vingers en deelt Marokkaanse bond boete uit

De FIFA heeft Nordin Amrabat een tik op de vingers gegeven voor zijn "VAR is bullshit"-opmerking, zo meldt de NOS zaterdagavond. Volgens de omroep heeft de wereldvoetbalbond de Marokkaans international een waarschuwing gegeven voor zijn ‘wangedrag’ na de laatste groepswedstrijd van Marokko op het WK.

Amrabat luchtte zijn hart tegen de camera na het 2-2 gelijkspel tegen Spanje en gaf vrij duidelijk aan wat hij van de videoscheidsrechter vindt. Marokko gaf een 2-1 voorsprong in blessuretijd uit handen. Iago Aspas tekende vlak voor tijd voor de gelijkmaker. Zijn doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar op advies van de VAR werd de goal toch toegekend. “Die VAR, ongelofelijk. Ze kiezen willekeurige momenten uit”, zo verzekerde Amrabat later.

Volgens Amrabat heeft de VAR alleen maar in het nadeel van Marokko gewerkt. “Gerard Piqué maakte hands, eerder maakte Cristiano Ronaldo een overtreding bij de eerste goal van Portugal tegen ons. Pepe maakte in die wedstrijd nog hands. Vandaag waren er weer twee of drie momenten. Je kunt niet de ene keer wel ingrijpen en de andere keer niet. Er moeten nieuwe regels komen. VAR moet of bij elk moment ingrijpen, of helemaal niet.”

De FIFA heeft de Marokkaanse bond een boete van omgerekend 56.000 euro opgelegd omdat zes mensen na afloop van de wedstrijd het veld betraden en vanwege supporters die met voorwerpen gooiden. Ook was er nog een waarschuwing wegens ‘onbehoorlijk gedrag’ van assistent-coach Patrice Beaumelle.