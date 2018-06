‘Het kan uitdraaien op een wedstrijd tussen Eriksen en Modric'

Denemarken en Kroatië strijden zondagavond om een plaats in de kwartfinale van het WK. Het treffen betekent tevens een ontmoeting tussen Christian Eriksen en Luka Modric, de sterspelers van beide ploegen. Volgens Age Hareide, bondscoach van Denemarken, kan het een wedstrijd tussen de twee middenvelders worden.

“Ik denk dat Eriksen hetzelfde niveau heeft als Modric. Christian heeft een fantastische kwalificatiecampagne gespeeld en heeft hier tot dusver een doelpunt en een assists afgeleverd. Hij heeft het in zich om meer te laten zien. Het zou kunnen uitdraaien op een wedstrijd tussen Eriksen en Modric op het middenveld, dat zou interessant zijn. We gaan in ieder geval twee spelers met veel kwaliteiten zien, dat is geweldig”, zo wordt Hareide geciteerd door verschillende Deense media.

In de laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk (0-0) gaf Hareide de voorkeur aan Andreas Cornelius boven Feyenoorder Nicolai Jörgensen. “We spelen met verschillende mensen. Jörgensen heeft de meeste wedstrijden gespeeld, terwijl Cornelius ook weleens op rechts heeft gestaan. Misschien hebben we ze allebei wel nodig in deze wedstrijd. We moeten er rekening mee houden dan het kan uitdraaien op strafschoppen.”

“Ik weet dat Kroatië een heel goed team heeft, maar je gaat een ander Denemarken zien dan eerder dit toernooi. We zullen nu een andere speelstijl hanteren. In deze wedstrijd zullen we meer moeten aanvallen dan in de groepsduels. Als we heel aanvallend spelen, kan dat ook heel veel energie kosten. Er zullen verschillende momenten zijn, we kunnen ook gevaarlijk worden vanuit de omschakeling”, besluit Hareide. Het duel in Nizhny Novgorod begint zondagavond om 20.00 uur.