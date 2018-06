Pogba onder de indruk: ‘Hij heeft zo ontzettend veel meer talent dan ik’

Frankrijk plaatste zich zaterdag ten koste van Argentinië voor de kwartfinales van het WK in Rusland. Grote man aan de kant van de Fransen was Kylian Mbappé. De pas negentienjarige aanvaller was verantwoordelijk voor de 3-2 en 4-2 en is de eerste tiener die twee keer scoorde in de knock-outfase op een WK sinds de Braziliaan Pelé in 1958.

Mbappé wordt ondanks zijn jeugdige leeftijd al gezien als iemand die op korte termijn de Ballon d’Or kan winnen. Paul Pogba is onder de indruk van zijn kwaliteiten. “Kylian heeft zo ontzettend veel meer talent dan ik heb”, verzekerde de zes jaar oudere middenvelder. “Zie je wat hij doet en waartoe hij in staat is op zijn leeftijd? Nee, dat talent heb ik nooit gehad.”

“Hij heeft zo ontzettend veel snelheid… Hij is een aanvaller, hij kan niet met mij worden vergeleken. Jullie weten wat jullie morgen in de kranten moeten zetten”, benadrukte Pogba. Lucas Hernández denkt dat Mbappé een schitterende toekomst tegemoet gaat. “Het is een jonge voetballer met heel veel toekomst en potentieel. Als hij zo doorgaat, kan hij een van de beste voetballers ter wereld worden”, claimde de verdediger.

Mbappé, die voor een bedrag van 180 miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Paris Saint-Germain maakt (na een seizoen op ‘huurbasis’, red.), bleef na afloop bescheiden. “Ik ben erg blij en het is prachtig om na Pelé de tweede te zijn. Maar laten we zaken wel in perspectief plaatsen. Pelé behoort tot een andere categorie, maar het is mooi om dit te kunnen bereiken in zo'n belangrijke wedstrijd.”