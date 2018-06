Cavani schiet Uruguay naar kwartfinale ten koste van Portugal

Uruguay heeft zich ten koste van Portugal geplaatst voor de kwartfinale van het WK. De Zuid-Amerikanen waren met 2-1 te sterk voor de regerend Europees kampioen, dankzij twee doelpunten van Edinson Cavani. Uruguay neemt het nu in de volgende ronde op tegen Frankrijk, dat eerder op de dag met 4-3 wist te winnen van Argentinië.

Uruguay plaatste zich dankzij drie overwinningen als groepswinnaar voor de achtste finales. De ploeg van bondscoach Oscar Tabárez incasseerde in de poule geen enkel tegendoelpunt en begon ook uitstekend aan de wedstrijd tegen Portugal. De Portugezen kregen via Bernardo Silva en Cristiano Ronaldo de eerste mogelijkheden, maar kwamen na zeven minuten spelen al op achterstand. Cavani speelde Luis Suárez met een fantastische crospass vrij aan de linkerkant van het veld.

De aanvaller van Barcelona produceerde vervolgens een afgemeten voorzet, die door de doorgelopen Cavani tegen de touwen gekopt werd: 1-0. Suárez kreeg later in de eerste helft vanuit een vrije trap de kans om zelf te scoren, maar de Portugese doelman Rui Patrício tikte de bal ternauwernood uit het doel. Portugal had in de eerste 45 minuten moeite om een gaatje te vinden in de dichte Uruguayaanse defensie. Aan de andere kant kreeg Cavani op slag van rust nog een kans om zijn tweede van de avond te maken, maar miste het doel.

Na rust ging Portugal nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Een poging van Raphaël Guerreiro leverde nog geen treffer op, maar na 55 minuten spelen kwam Portugal op 1-1. Op aangeven van Guerreiro kopte Pepe de gelijkmaker tegen de touwen. Lang konden de Portugezen echter niet genieten van de gelijke stand, want zeven minuten later kwam Uruguay alweer op voorsprong. Cavani werd bediend door Rodrigo Bentancur en krulde de bal op fraaie wijze achter Rui Patrício.

De Portugese bondscoach Fernando Santos wisselde vervolgens aanvallend en bracht Ricardo Quaresma en André Silva in het veld. Na gegrabbel van de Uruguayaanse doelman Fernando Muslera kreeg Bernardo Silva een goede mogelijkheid, maar zijn poging ging over. Uruguay kreeg vervolgens een flinke tegenvaller te verwerken, nadat Cavani zich met een blessure moest laten vervangen. Desondanks hielden de Zuid-Amerikanen stand in de slotfase, waardoor het WK er voor Portugal opzit. Uruguay stuit in de kwartfinale op Frankrijk.