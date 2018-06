Chelsea wil uiterlijk 9 juli alles afronden

Dimitrios Kolovos, aanvaller van KV Mechelen, is nog maar een klein stapje verwijderd van een overgang naar Willem II. Beide clubs hebben overeenstemming over een huurovereenkomst voor de Griek. (Brabants Dagblad)

Vertegenwoordigers van Mousa Dembélé gaan volgende week in gesprek met Internazionale. I Nerazzurri willen de middenvelder graag overnemen van Tottenham Hotspur. (Diverse Italiaanse media)

Dan staat voor de voetballers die niet op het WK in Rusland aanwezig zijn of waren immers de eerste training op de rol.

Ondanks het zeer teleurstellend verlopen WK is de Duitse bond niet van plan afscheid te nemen van Joachim Löw. De bondscoach van die Mannschaft heeft nog een contract tot medio 2022. (Sport1)

De toekomst van Jannik Vestergaard ligt mogelijk in de Premier League. Southampton, Everton en West Ham United hebben de Deense verdediger van Borussia Mönchengladbach momenteel op de korrel. (The Sun)