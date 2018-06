NAC meldt zich bij FC Twente: ‘Er waren meer clubs voor hem in de markt’

NAC Breda hoopt zich te versterken met Jorn Brondeel, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Sandro Calabro tegenover ELF Voetbal. De Parel van het Zuiden is echter niet de enige geïnteresseerde in de 24-jarige sluitpost van FC Twente. In een eerder stadium wilde Zulte Waregem Brondeel terughalen naar België.

“Afgelopen winter meldde NAC Breda zich ook al bij mij. Toen mocht hij niet weg van de directie van Twente. De club was in fel gevecht om zich te handhaven en wilde alle spelers aan boord houden”, zegt Calabro. Brondeel was in seizoen 2016/17 op huurbasis actief bij NAC Breda. Eerder speelde de sluitpost voor Zulte Waregem, Antwerp FC en Lierse SK.

“Er waren meerdere clubs voor hem in de markt. Zulte Waregem was heel serieus, maar de mening van FC Twente was duidelijk. Ook nu is NAC Breda niet de enige. We zullen zien hoe het afloopt. Het is goed om te zien dat de prestaties van Jorn worden gewaardeerd”, besluit de belangenbehartiger van Brondeel. De sluitpost heeft in Enschede nog een contract tot medio 2021.