Sampaoli: ‘Verliezen is pijnlijk, maar ik denk er niet aan om op te stappen'

Hoewel Argentinië op het WK in Rusland amper indruk maakte, kwam de uitschakeling toch hard aan bij Jorge Sampaoli. “Ik heb er altijd in geloofd dat wij hier wereldkampioen konden worden”, zo verzekerde de bondscoach na de nederlaag tegen Frankrijk in de achtste finales (3-4).

“Dit is heel pijnlijk, we hebben ons doel niet gehaald. Ik ben verdrietig en gefrustreerd.” Sampaoli slaagde er maar niet in een uitgebalanceerde ploeg samen te stellen waarin Lionel Messi kon uitblinken. “We hebben de beste speler ter wereld in ons elftal. We moesten proberen hem zo goed mogelijk in stelling te brengen. We hebben er alles aan gedaan om 'Leo' te laten doen wat hij zo goed kan.”

“Soms lukte dat, soms niet. Het is te vroeg om te zeggen waar dat aan ligt en wat er fout is gegaan, dat gaan we analyseren. Ik moet mijn spelers bedanken. Ze hebben tot de laatste seconde gevochten en maakten op het einde zelfs bijna nog gelijk.” Een groot deel van voetbalminnend Argentinië schreeuwt om het vertrek van de bondscoach, maar daar denkt de ex-coach van Sevilla absoluut niet over na.

“Verliezen is pijnlijk, maar ik denk er niet aan om op te stappen”, benadrukte Sampaoli. “Dit is geen mislukking, maar wel heel frustrerend. De verschillen tussen beide ploegen op het veld waren minimaal. Of ik van bepaalde dingen spijt heb? De uitschakeling is nog vers, we zullen dit later analyseren.”

“Ik bedank de spelers, die alles hebben gegeven, en de Argentijnse voetbalbond. Alles was geweldig geregeld, maar het was helaas niet mogelijk om verder te komen in dit toernooi.” Argentinië wist maar ternauwernood de groepsfase te overleven, na onder meer een gelijkspel tegen IJsland, een ruime nederlaag tegen Kroatië en een late overwinning op Nigeria.