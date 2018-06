Pavard maakt wonderdoelpunt: ‘Ik houd ervan om volleys te trainen’

Met een wonderschone volley tekende Benjamin Pavard zaterdagmiddag voor de 2-2 in de wedstrijd tussen Frankrijk en Argentinië, die uiteindelijk door les Bleus met 4-3 gewonnen werd. De 22-jarige verdediger van VfB Stuttgart zegt na afloop in gesprek met TF1 dat hij geregeld traint op volleys.

“Ik kan het nog steeds niet geloven. Natuurlijk ben ik heel blij met mijn doelpunt, ook voor het team. Het gaf ons een zetje in de goede richting. Ik houd ervan om volleys te trainen”, stelt Pavard, die zijn eerste interlanddoelpunt maakte tegen Argentinië. “Dit was een hele belangrijke overwinning tegen een uitstekende tegenstander. Na de wedstrijd rende ik een beetje rond, ik wist niet zo goed wat ik moest doen.”

“Mijn vriendin was er ook en ze huilde. Ik heb na afloop mijn ouders en mijn zaakwaarnemer gebeld, dit was een mooi moment voor de mensen die altijd in me geloofd hebben. Ik wil mijn teamgenoten bedanken voor het vertrouwen”, concludeert de verdediger. Volgens Blaise Matuidi is er sprake van een goede teamgeest bij de Fransen. “Sinds het begin van het toernooi heerst er een goede sfeer."

“Deze wedstrijd maakte dezelfde emoties los als de halve finale van het EK 2016, tegen Duitsland (0-2 zege, red.)”, vervolgt de middenvelder, die tijdens het duel met Argentinië een gele kaart ontving en geschorst is voor de kwartfinale. Met de beslissing van scheidsrechter Alireza Faghani was Matuidi het niet eens. “Ik kan die kaart moeilijk accepteren en vind het lastig te begrijpen dat hij me geel gaf.”