Sevilla slaat toe en maakt miljoenen over voor collega van El Ghazi

Ibrahim Amadou vervolgt zijn loopbaan bij Sevilla. De Zuid-Spaanse club en Lille maken zaterdagavond de overgang van de middenvelder naar het Ramón Sánchez Pizjuan bekend. Met de overgang van de 25-jarige Amadou, die zich voor vier seizoenen aan de Spaanse club verbindt, is naar verluidt een bedrag van vijf à zes miljoen euro gemoeid.

Amadou kan niet alleen op het middenveld maar ook centraal achterin en zelfs als rechtsback uit de voeten. Hij startte zijn loopbaan bij AS Nancy, waar hij samenspeelde met Sevilla-verdediger Clement Lenglet. In de zomer van 2015, op 22-jarige leeftijd, maakte hij de overstap naar Lille, dat eerder al Sebastien Corchia aan Sevilla verkocht.

Amadou speelde 102 officiële duels voor Lille, waarvan 87 in de Ligue 1, en was vorig seizoen captain van de Noord-Fransen, die ook Anwar El Ghazi op de loonlijst hebben staan. Sevilla nam eerder Roque Mesa, die vorig seizoen al op huurbasis voor de club uitkwam, van Swansea City over en heeft Duje Caleta-Car van Red Bull Salzburg op het oog als vervanger van Lenglet. Laatsgenoemde lijkt zich zondag of maandag aan Barcelona te verbinden.