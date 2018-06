Mbappé bescheiden: ‘Laten we eerlijk zijn: Pelé is van een andere categorie’

Met twee doelpunten was Kylian Mbappé zaterdagmiddag de grote man aan de zijde van Frankrijk, dat met 4-3 wist te winnen van Argentinië. De negentienjarige aanvaller is de eerste tiener sinds Pelé in 1958 die twee treffers weet te maken in één WK-wedstrijd. Mbappé noemt de vergelijking met de Braziliaan ‘vleiend’, maar blijft bescheiden.

“Ik ben heel blij, maar laten we eerlijk zijn: Pelé is van een andere categorie. Het is natuurlijk mooi om aan deze spelers gelinkt te worden. Ik heb eerder gezegd dat op het WK de beste spelers actief zijn, dus dit is een mooie kans om me te laten zien. Er is geen betere plaats dan het WK”, zegt Mbappé in gesprek met L’Équipe. De jonge aanvaller wordt tevens vergeleken met de Braziliaanse Ronaldo.

“Ze zijn niet helemaal hetzelfde, Ronaldo was een echte nummer negen. Kylian is sneller, maar heeft ruimte nodig om het verschil te kunnen maken. Al met al is het een vergelijking tussen een wereldkampioen en een hele jonge speler. Hij zal zich verder ontwikkelen en nog beter worden”, wordt bondscoach Didier Deschamps geciteerd door Goal. Mbappé ontving felicitaties van Antoine Griezmann, die voor de openingstreffer tekende.

“Ik wil Kylian feliciteren met zijn fantastische wedstrijd. Dit niveau is goed voor iedereen”, stelt de aanvaller van Atlético Madrid in gesprek met TF1. “We hadden al een goed team, maar we hebben ons niveau de laatste tijd alleen maar opgekrikt. Ik hoop dat we hetzelfde kunnen bereiken als tijdens het EK van 2016. Ik heb vertrouwen, ik weet dat ik in vorm ben. Het maakt mij niet uit of we nu tegen Uruguay of Portugal komen te spelen. Ik heb wel een voorkeur voor Uruguay, omdat ik daar de nodige spelers ken.”