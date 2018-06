Mascherano zet na WK-uitschakeling per direct punt achter interlandloopbaan

Argentinië werd zaterdag geëlimineerd op het WK, na een 4-3 nederlaag tegen Frankrijk. Het treffen met les Bleus was het laatste optreden van Javier Mascherano voor de Argentijnse ploeg. De middenvelder van Hebei China Fortune heeft na afloop laten weten dat hij per direct een punt achter zijn interlandcarrière zet.

“Het is tijd om gedag te zeggen. Vanaf nu ben ik een fan, het is over voor mij. Ik hoop dat deze jongens in de toekomst iets kunnen bereiken”, zo wordt Mascherano geciteerd door verschillende Argentijnse media. “Ik hoop dat ze kunnen bereiken wat ons vandaag niet gelukt is. We moeten achter deze ploeg blijven staan, zodat ze het blijven proberen. Vroeg of laat zal het ze lukken.”

De 34-jarige Mascherano debuteerde in 2003 voor de Argentijnse ploeg en speelde totaal 145 interlands, waarin hij drie keer wist te scoren. De middenvelder speelde vijf keer op de Copa América (2004, 2007, 2011, 2015 en 2016) en vier keer op een WK (2006, 2010, 2014 en 2018). Gedurende zijn interlandcarrière wist Mascherano geen zilverwerk te veroveren met de Argentijnse ploeg.

Op dit WK was Mascherano een vaste waarde in het elftal van bondscoach Jorge Sampaoli, dat zaterdag het onderspit moest delven tegen Frankrijk. Antoine Griezmann, Benjamin Pavard en Kylian Mbappé (tweemaal) waren trefzeker namens les Bleus, terwijl Ángel Di María, Gabriel Mercado en Sergio Aguëro scoorden voor Argentinië.