Van Bronckhorst reageert op sollicitatie: ‘Hangt af van wat er gaat gebeuren’

Jordy Clasie gaf afgelopen week in een interview met Metro te kennen dat hij graag wil terugkeren bij Feyenoord. De 27-jarige middenvelder staat onder contract bij Southampton, maar mag waarschijnlijk vertrekken bij the Saints. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft zelf nog geen contact gehad met Clasie.

“Of er nog spelers komen, hangt af van wat er gaat gebeuren. Daarin moet je dynamisch zijn en goed inspelen. Dat zullen we moeten doen. Of ik gesproken heb met Jordy Clasie? Nee. Diegene die de contacten heeft is Martin van Geel”, zegt Van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports. “Uiteindelijk ben ik nooit iemand die op namen ingaat, maar we zullen komende weken alert zijn.”

Karim El Ahmadi gaf onlangs aan dat hij volgend seizoen waarschijnlijk niet meer in het shirt van Feyenoord zal spelen. “Ik ben een trainer die een goede band heeft met zijn spelers en zij moeten ook op hun gevoel afgaan. Karim heeft uitgesproken dat hij nog een stap naar het buitenland wil maken, dus we zullen kijken of dat de komende tijd gaat gebeuren”, stelt de oefenmeester.

“Je bespreekt dingen met een speler en het belangrijkste is zijn gevoel. Uiteindelijk zijn het keuzes die je zelf moet maken, dat heb ik zelf ook altijd gedaan. Ik weet hoe belangrijk dat is”, besluit Van Bronckhorst. Feyenoord haalde tot dusver alleen Yassin Ayoub binnen en zag Simon Gustafson (FC Utrecht), Bilal Basacikoglu (Kayserispor), Gustavo Hamer (PEC Zwolle), Miquel Nelom (nog onbekend) en Marko Vejinovic (AZ) vertrekken.