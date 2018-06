Mbappé loodst Frankrijk in heerlijk voetbalgevecht langs Messi en co

Frankrijk heeft zich als eerste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK. Les Bleus waren in een heerlijk voetbalgevecht met 4-3 te sterk voor Argentinië, voor wie het toernooi er nu dus opzit. Kylian Mbappé was met twee treffers de grote man aan de zijde van de Fransen, die het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Uruguay en Portugal.

Nadat Argentinië ternauwernood wist te winnen van Nigeria (2-1), besloot bondscoach Jorge Sampaoli Gonzalo Higuaín te slachtofferen. In plaats daarvan stond Cristian Pavón aan de aftrap bij de Argentijnen. In de beginfase van de wedstrijd had Frankrijk het betere van het spel én de beste kansen. Antoine Griezmann leverde met een schot op de lat eerst nog een waarschuwing, alvorens les Bleus binnen een kwartier spelen op voorsprong kwam.

Mbappé werd na een fraaie actie binnen het strafschopgebied gevloerd door Marcos Rojo, waarna Griezmann mocht aanleggen vanaf elf meter. De aanvaller van Atlético Madrid maakte geen fout en zette Frankrijk op een 1-0 voorsprong. Mbappé ontsnapte even later opnieuw aan de aandacht van de defensie van Argentinië, maar werd net buiten het strafschopgebied gevloerd door Nicolás Tagliafico. Vanuit de vrije trap wist Paul Pogba vervolgens niet de tweede Franse treffer op het scorebord te brengen.

Het eerste gevaar van Argentinië kwam van Gabriel Mercado, die opdook in het strafschopgebied. Na 41 minuten spelen kwam de gelijkmaker van de Argentijnen echter een beetje uit de lucht vallen. Ángel Di María ontving de bal op een meter of dertig van het doel en plaatste het leer met zijn linkerbeen op fantastische wijze achter de Franse doelman Hugo Lloris. Argentinië wist drie minuten na rust de wedstrijd volledig te kantelen. Een poging van Lionel Messi werd door Gabriel Mercado, wellicht enigszins onbewust, in het doel getikt: 1-2.

Argentinië kon vervolgens een kleine tien minuten genieten van de voorsprong en zag Benjamin Pavard na 57 minuten spelen met een weergaloze pegel de gelijkmaker op het scorebord zetten. Enkele minuten later zette Mbappé de Fransen weer op voorsprong. De jonge aanvaller ontving de bal in het strafschopgebied en schoot vervolgens overtuigend de 3-2 tegen de touwen. Vier minuten later leek Mbappé het duel op slot te gooien, door vanuit een snelle uitbraak de 4-2 te maken.

In de slotfase zette Argentinië aan, terwijl Frankrijk gevaarlijk was vanuit de omschakeling. Zo had Olivier Giroud de score nog verder kunnen uitbouwen, maar hij trof het zijnet. Aan de andere kant kreeg Messi nog een mogelijkheid op de aansluitingstreffer, maar de inzet van de sterspeler van de Argentijnen was te zwak om Lloris in de problemen te kunnen brengen. In de absolute slotfase wist Sergio Agüero nog de 4-3 te maken, maar Argentinië kon in het restant van de blessuretijd niet meer de gelijkmaker realiseren.