FC Groningen komt in kantine met nieuws over toekomst Padt

Sergio Padt heeft zijn contract met FC Groningen verlengd. De club maakte het nieuws zaterdagmiddag wereldkundig in Uithuizen, waar de ploeg van Danny Buijs een oefenwedstrijd speelde tegen RWE Eemsmond en met 0-16 won.

Technisch manager Ron Jans maakte het goede nieuws na afloop in de kantine bekend. “We zijn er hartstikke trots op dat Sergio Padt zijn contract met twee jaar heeft verlengd en dat hij nu nog drie jaar bij ons onder contract staat”, benadrukte de voormalig trainer van de noorderlingen.

Het contract van Padt liep nog een jaar door. Toch werd er de afgelopen maanden volop gespeculeerd over de toekomst van de 28-jarige doelman. Padt schatte de kansen op een zomers vertrek eerder op fifty-fifty. "Iedereen weet dat ik hier hartstikke goed op m'n plek zit", zei Padt zaterdag. "Ik hoop dat het mooie jaren worden. Ik heb er in ieder geval veel vertrouwen in."

Padt speelt sinds 2014 voor FC Groningen, dat hem overnam van AA Gent. Sindsdien miste de doelman slechts twee competitieduels, in zijn allereerste contractjaar.