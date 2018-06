FC Groningen haalt ongenadig hard uit; Zhang scoort bij debuut voor ADO

Diverse Eredivisie-clubs kwamen zaterdag in actie in een oefenwedstrijd. FC Groningen haalde ongenadig hard uit tegen de amateurs van RWE Eemsmond en wist met maar liefst 0-16 te winnen. Ook ADO Den Haag (0-7 van LVV Lugdunum) en FC Utrecht (1-9 van DHSC) wisten een ruime zege te boeken.

RWE Eemsmond - FC Groningen 0-16

De Trots van het Noorden nam al snel afstand van de amateurs van Eemsmond. Na 45 minuten spelen stond FC Groningen al op een 0-7 voorsprong. Mateo Cassierra maakte zijn officieuze debuut voor de Groningers en tekende direct voor zijn eerste twee treffers. Verder troffen Samir Memisevic (driemaal), Mimoun Mahi en Ritsu Doan doel. In de rust werden Jan Hoekstra, Tim Riksman, Lars Kramer, Marijn Ploem, Daniel Bouman, Ludovit Reis, Gerald Postma, Michael Breij, Ahmad Mendes Moreira, Tim Freriks en Uriel Antuna in het veld gebracht. In de tweede helft liep FC Groningen dankzij doelpunten van Breij (tweemaal), Freriks (tweemaal), Riksman (tweemaal), Antuna, Mendes Moreira en Kramer uit naar 0-16.

LVV Lugdunum - ADO Den Haag 0-7

Bij ADO Den Haag debuteerde Yuning Zhang en de Chinese spits was in zijn eerste duel voor de club direct trefzeker. Zhang verzorgde de enige treffer in de eerste helft en bracht ADO op een 0-1 voorsprong tegen Lugdunum. In het tweede bedrijf liep de club uit de Hofstad weg bij de Leidse amateurs. Dankzij treffers van Hakeem Araba (tweemaal), Mats van Kins, Maarten Rieder, Hennos Asmelash en Danny Bakker won ADO met 0-7 van Lugdunum.

DHSC - FC Utrecht 1-9

Het duurde zeventien minuten alvorens FC Utrecht de score wist te openen. Joris van Overeem werkte op aangeven van Gyrano Kerk de openingstreffer tegen de touwen. Een minuut later was Kerk andermaal aangever bij de treffer van Cyriel Dessers. Gerano Snijders deed na een half uur spelen wat terug namens de thuisploeg, maar via Kerk en Sander van de Streek liep FC Utrecht nog voor rust uit naar 1-4. In de rust vonden er de nodige mutaties plaats en in de tweede helft troffen Simon Makienok (tweemaal), Sean Klaiber, Lukas Görtler en Nick Venema nog doel voor de Domstedelingen, die zo met 1-9 wisten te winnen van DHSC.