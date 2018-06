Feyenoord haalt uit in eerste oefenwedstrijd van seizoen

Feyenoord heeft de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen in winst omgezet. Het team van Giovanni van Bronckhorst had weinig moeite met SDC Putten: 1-8. Ook in de voorbereiding van het vorige seizoen speelden de Rotterdammers een oefenwedstrijd in en tegen Putten. Feyenoord haalde toen de dubbele cijfers: 1-10.

SDC Putten was dik twintig minuten opgewassen tegen Feyenoord. In de 23e minuut kopte Robin van Persie uit een corner van dichtbij de openingstreffer binnen. Meer treffers vielen er niet voor rust, al raakten een verdediger van Putten en Jean-Paul Boëtius nog wel de paal. Na de pauze liep Feyenoord fors uit. In de 53e minuut verdubbelde Dylan Vente de voordelige marge, na voorbereidend werk van Achraf el Bouchataoui: 0-2.

Twee minuten later was het opnieuw raak: Mo El Hankouri knikte raak uit een afgemeten voorzet van Jens Toornstra. De aanvoerder wipte vijf minuten later zelf de 0-4 over de doelman van Putten heen. Smet op de oefenzege van Feyenoord was de 1-4: Wouter Burger tikte de bal langs zijn eigen doelman Ramón te Hove.

Feyenoord werkte in de laatste twintig minuten aan het zelfvertrouwen. Vente completeerde zijn hattrick met twee doelpunten in twee minuten tijd en Toornstra en El Hankouri maakten hun tweede doelpunt van de middag.