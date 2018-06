De Graafschap haalt pechvogel met Ajax-verleden en is nog niet klaar

De Graafschap gaat een contract voor een seizoen aan met Liban Abdulahi. De 22-jarige middenvelder komt transfervrij over van Telstar, zo meldt de Doetinchemse club zaterdagmiddag via de officiële kanalen.

Liban heeft in de jeugd van Ajax en FC Groningen gespeeld en ging via FC Volendam in 2014 naar Telstar. “Liban staat te boek als een groot talent, maar heeft vorig seizoen bijna helemaal gemist door een beenbreuk. Wij geven hem een kans en kijken eens rustig hoe hij de draad weer oppakt”, licht manager voetbalzaken Peter Hofstede op de clubsite toe.

“Als club hebben wij na dit seizoen een optie voor nog twee extra seizoenen. Onze selectie begint nu vorm te krijgen, we blijven nog wel op zoek naar een ervaren middenvelder.” De Graafschap maakte eerder vandaag de terugkeer van Ted van de Pavert officieel: de verdediger komt transfervrij over van NEC en tekent voor twee seizoenen, als hij de medische keuring doorstaat. Daarnaast is doelman Hidde Jurjus op huurbasis van PSV overgenomen.