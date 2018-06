‘Marokkaans international Harit betrokken bij dodelijk auto-ongeluk'

Amine Harit is zaterdag mogelijk betrokken geweest bij een dodelijk auto-ongeluk in de buurt van Marrakesh, zo schrijven Duitse en Marokkaanse media. Volgens onbevestigde berichten zou het veertienjarige broertje van de 21-jarige middenvelder annex Marokkaans international van Schalke 04 achter het stuur hebben gezeten.

De bestuurder van de auto zou een voetganger, die op een onoverzichtelijke weg wilde oversteken, over het hoofd hebben gezien. Harit en zijn broertje zouden volgens de berichten meteen na het ongeluk op de vlucht zijn geslagen, maar konden kort daarna door de politie worden ingerekend. Lokale media verzekeren dat er nog een Marokkaans international in de auto zat, maar zijn identiteit is niet bekend.

Schalke 04 stelt zaterdag dat men kennis heeft genomen van de berichten en alles in het werk stelt om informatie uit eerste hand te krijgen. Harit stond op het WK in Rusland in het eerste groepsduel met Iran (0-1 verlies) in de basis en werd acht minuten voor tijd naar de kant gehaald. Tegen Portugal (0-1 verlies) en Spanje kwam de spelmaker niet binnen de lijnen.