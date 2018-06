Mertens waarschuwt Japan: ‘Ik gun mijn vrienden hun gratis televisie’

Dries Mertens wil wereldkampioen in Rusland worden, maar ook veel doelpunten maken. België won elk van de drie groepsduels en kwam negenmaal tot scoren, waaronder een treffer van Mertens tegen Panama (3-0). Mertens heeft zo zijn motieven om veel te scoren, zo verzekerde hij zaterdag lachend op een persconferentie in Dedovsk.

“Ken je Krëfel? Mijn vrienden kochten daar een televisie. Want ze krijgen die terugbetaald als België vijftien keer scoort op dit toernooi. Daar denk ik aan als ik op het veld sta. Ik gun mijn vrienden hun gratis televisie”, vertelde Mertens met een knipoog aan Belgische media. De sfeer in de selectie is zeer goed, zo benadrukte de aanvaller. “En als je wint, is de sfeer altijd goed. En er is het geloof dat we alle matchen kunnen winnen.”

“We zijn nu al een paar weken samen. Dan kan je net als bij een club wat intensiever met elkaar op bepaalde dingen werken”, stelt de aanvaller van Napoli. “We hebben de voorbije weken veel stappen gezet. Dat geeft vertrouwen. Er zijn bepaalde automatismen die je ook hebt op clubniveau. Er zitten bepaalde gewoontes in de ploeg die iedereen heeft. Dat zie je als ook de B-ploeg eigenlijk even goed speelt.”

Mertens moest lachen toen een journalist vroeg hoe de Belgen het beperkte gestalte van Japan gaan uitbuiten. De Aziaten zijn gemiddeld het kleinst van alle WK-deelnemers. “Het is niet echt aan mij om daar een antwoord op te geven. Ik hoop dat het een goede match wordt en dat wij winnen. We zullen er moeten staan, want het is een sterke ploeg. Ze hebben gewonnen van Colombia, dat wil wat zeggen. En ze eindigden voor Polen. Best een sterke prestatie, toch?”