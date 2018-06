‘Als Sergio Ramos zich beledigd voelde, dan bied ik mijn excuses aan’

Diego Maradona blijft achter zijn woorden staan. De Argentijn zei onlangs dat Sergio Ramos geen crack is en beschouwt de verdediger van Real Madrid dus niet als een van de betere voetballers van de wereld. De 32-jarige Ramos reageerde geprikkeld: “In Argentinië weet men dat Maradona lichtjaren verwijderd is van de beste Argentijnse voetballer ooit. Dat is mijns inziens Lionel Messi.”

Ramos voegde er nog wel aan toe dat hij Maradona ‘respecteert’: “Hij was een groots voetballer. Ik vind hem een crack.” Maradona stelt nu in een interview met Marca dat zijn mening niet is veranderd: “Als hij wil, dan bied ik mijn excuses aan, maar ik ga de manier van hoe ik naar voetbal kijk niet voor Sergio Ramos veranderen.”

“Hij is een geweldige speler, een groot aanvoerder en kan een goede leider worden voor Spanje, net zoals hij dat al voor Real is. Maar hij is geen crack. Je kent me, je weet dat het mij niets uitmaakt wat mensen zeggen. Ik kan vrij denken. Als Sergio zich beledigd voelde, dan bied ik mijn excuses aan, maar ik blijf er hetzelfde over denken.”

Volgens Maradona is onder anderen Xavi Hernández wel een Spaanse crack: “Maar nu? Dat is moeilijk. Ja, Andrés Iniesta. Dat is een complete crack. Hij speelt alsof hij een galakostuum draagt, met nette schoenen, en dan heeft hij nog geen enkele problemen op het veld”, besluit de 57-jarige Pluisje. De Spaanse ploeg neemt het zondag vanaf 16.00 uur op tegen Rusland.