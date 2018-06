Sánchez staat tegenover ‘vriend: ‘Maar ik probeer hem af te stoppen’

Colombia en Engeland gaan dinsdag uitmaken wie van de twee landen doorstoot naar de kwartfinale van het WK. The Three Lions zullen hun hoop opnieuw vestigen op Harry Kane, die er tijdens het WK al vijf gemaakt heeft en daarmee topscorer is van het toernooi in Rusland. Kane zal Davinson Sánchez vaak tegenkomen in Moskou en de verdediger kent Kane maar al te goed.

De 22-jarige verdediger vertrok vorig jaar zomer van Ajax naar Tottenham Hotspur en speelt in Londen dus samen met de aanvoerder van de tegenstander. Ook Sánchez’ ploeggenoten Kieran Trippier, Danny Rose, Eric Dier en Dele Alli maken deel uit van de Engelse ploeg. “Harry is een compañero, een vriend”, zegt Sánchez in gesprek met the Guardian.

“Ik heb nog niet met hem gesproken, maar we hebben een WhatsApp-groep bij Tottenham en feliciteren elkaar als iemand heeft gescoord of iemand heeft gewonnen. Ik ben blij voor Harry, want hij steekt in een geweldige vorm. Maar als ik tegen hem speel, dan probeer ik hem af te stoppen”, verzekert de negenvoudig international.

“Of we Engeland kunnen verslaan? Alles is mogelijk. We zijn een team met karakter en als we ons niveau halen, kunnen we iedereen verslaan.” Sánchez speelde alle drie de groepswedstrijden van Colombia en in dienst van Tottenham kwam hij dit seizoen tot 31 duels in de Premier League. Hij ligt er nog tot de zomer van 2024 vast.