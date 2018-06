Ajax-talent spreekt zich uit: ‘Ik wil dit seizoen een basisplaats veroveren’

Carel Eiting hoopt komend seizoen zijn definitieve doorbraak te beleven bij Ajax. De twintigjarige middenvelder kwam dit voetbaljaar vier keer in actie in de Eredivisie en aast op meer minuten, zo vertelt hij voor de camera van Ajax TV.

“Ik moet zeggen dat ik elk jaar van plan ben het ‘mijn jaar’ te laten worden. Natuurlijk hoop ik dat het ook dit seizoen gaat gebeuren”, aldus Eiting. “Verder laat ik het op me afkomen. Ik heb nooit extreme verwachtingen van wat er komen gaat. Je weet namelijk niet hoe het gaat lopen. Je kunt geblesseerd raken en dan zijn al je verwachtingen weg. En je kunt het extreem goed doen. Ook dan kunnen je verwachtingen overboord.”

De international van Jong Oranje weigert dus om voorspellingen te doen, maar belooft zichzelf wel dat hij iedere dag ‘alles’ gaat geven: “Dan hoop ik dit seizoen een basisplaats te veroveren.” In totaal kwam Eiting tot dusverre zeven keer in actie in het eerste van trainer Erik ten Hag.

Eiting speelde voor AFC alvorens hij in de zomer van 2007 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Ajax. De linkspoot tekende in april 2015 een contract voor drie jaar en maakte in augustus 2016 zijn profdebuut in de Jupiler League. In oktober 2016 debuteerde Eiting tijdens een bekerduel met Kozakken Boys in Ajax 1.