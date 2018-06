Zaterdag, 30 Juni 2018

Alessandro Florenzi is met AS Roma in gesprek over het verlengen van zijn aflopende contract. De Italiaans international krijgt drie miljoen euro netto plus bonussen aangeboden. (Sky Sports Italia)

Christian Maggio gaat Napoli transfervrij verlaten voor Benevento. Hellas Verona leek zijn nieuwe werkgever te worden, maar de rechtsback geeft de voorkeur aan de degradant. (Sky Sports Italia)

Timothy Fosu-Mensah staat in de belangstelling van Valencia. De Oranje-international van Manchester United heeft echter geen trek in een overstap naar de club uit LaLiga. (Diverse Engelse media)

Carlo Ancelotti heeft bij Napoli aangedrongen op de komst van Karim Benzema. De Franse spits mag Real Madrid echter niet verlaten voor een bedrag onder de vijftig miljoen euro. (AS)

Antonio Candreva is door zijn werkgever Internazionale aangeboden bij West Ham United. Ook AS Monaco zou de Italiaanse buitenspeler graag in huis willen halen. (Diverse Italiaanse media)