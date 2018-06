De Graafschap haalt na Jurjus opnieuw oude bekende terug

Ted van de Pavert is terug bij De Graafschap. De club uit Doetinchem communiceert dat de 26-jarige verdediger dit weekeinde de medische keuring doorloopt en vervolgens een contract voor twee seizoenen ondertekent op De Vijverberg.

Van de Pavert had bij PEC Zwolle nog een contract voor één seizoen, maar heeft transfervrij de overstap mogen maken naar zijn ex-werkgever. Van de Pavert speelde in de jeugd bij GWVV en debuteerde in december 2010 in het betaald voetbal. Hij speelde uiteindelijk 157 wedstrijden voor De Superboeren.

"Het geeft een goed gevoel om weer terug te zijn. De Graafschap blijft altijd in je hart, dus de keuze was niet zo moeilijk. Zeker nu wij weer op het hoogste niveau uitkomen, kijk ik uit naar die unieke sfeer op De Vijverberg. Wij gaan samen alles geven om er een mooi seizoen van te maken”, aldus Van de Pavert op de clubwebsite.

Van de Pavert tekende in mei 2016 een contract bij PEC Zwolle, maar wist daar geen vaste basisplaats af te dwingen. Hij vertrok na één jaar op huurbasis voor NEC en die club toonde ook nu weer belangstelling, maar Van de Pavert heeft dus gekozen voor een terugkeer op het oude nest.