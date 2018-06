Internazionale verkoopt WK-ganger en verdient miljoenen

Yuto Nagatomo blijft actief in de Süper Lig. Galatasaray maakt via de officiële kanalen bekend dat de 31-jarige verdediger is overgenomen van Internazionale. Nagatomo speelde sinds de winterstop op huurbasis in Europees Istanbul.

Nagatomo werd voor één miljoen euro gehuurd en nu maakt de regerend kampioen van Turkije nog eens naar verluidt ruim drie miljoen over naar Milaan. Hij speelde bij Cim Bom zestien wedstrijden en daarin was de rechtspoot goed voor drie assists. De back groeide gauw uit tot een publiekslieveling.

Nagatomo speelde sinds 2011 voor Internazionale, nadat i Nerazzurri hem voor vierenhalf miljoen euro overnamen van Cesena. Die club had hem op zijn beurt weggehaald bij FC Tokyo. Met Japan kwam Nagatomo nog drie keer in actie op het WK in Rusland en maandag wacht de confrontatie met België.