‘Manchester United wil Liverpool aftroeven en doet Fekir aanbieding’

Nabil Fekir zag zijn transfer naar Liverpool afketsen, maar volgens Le Progrès bestaat de kans dat de aanvallende middenvelder alsnog in Engeland terechtkomt. Hij heeft volgens de krant een aanbieding ontvangen van Manchester United, maar of ook de clubs onderhandelen, dat is niet bekend.

De 24-jarige Fekir leek naar Liverpool te gaan, maar op 9 juni maakte Olympique Lyon in een statement bekend dat de onderhandelingen op niets waren uitgelopen. Volgens RMC probeerde Liverpool de transfersom omlaag te krijgen nadat de medische keuring van Fekir knieproblemen aan het licht had gebracht. Die houding werd door Lyon niet gewaardeerd.

Zelf zou de vijftienvoudig international van Frankrijk in huilen zijn uitgebarsten in het bijzijn van zijn ploeggenoten bij les Bleus nadat het afketsen van de deal bekend werd. Het Liverpool van manager Jürgen Klopp leek bereid om 65 miljoen euro te betalen, plus zeven miljoen aan eventuele bonussen.

Het Manchester United van José Mourinho zou er nu dus met de handtekening van de linkspoot vandoor willen gaan. Voorzitter Jean-Michel Aulas bevestigde onlangs dat ‘andere clubs’ interesse hebben in Fekir en noemde de naam van Real Madrid. “Maar niet alleen Real. Er is ook interesse vanuit andere kampen, dus er is van alles mogelijk.”