‘Heerlijk gevoel’ bij Ajacied: ‘Ik wil komend seizoen iets opbouwen’

Dominik Kotarski werd door Erik ten Hag meegenomen naar het trainingskamp in Klosterpforte en de doelman heeft genoten in Duitsland, zo vertelt hij aan Ajax TV. Hij vond het een ‘heerlijk gevoel’ dat hij van de trainer mee mocht met het eerste elftal van de runner-up van de Eredivisie.

“Dit is mijn allereerste trainingskamp met de senioren, daarom is het een belangrijk moment voor mij. Het is voor mij goed om met dit soort spelers op het veld te trainen. Alles gaat veel sneller en ik leer heel erg veel. Dit is goed voor mijn zelfvertrouwen en carrière”, zegt de achttienjarige Kotarski voor de camera van Ajax TV.

Ajax legde Kotarski vorig jaar zomer vast. De international van Kroatië Onder-18 werd overgenomen van Dinamo Zagreb en sloot in februari uiteindelijk écht aan bij zijn nieuwe werkgever. Kotarski speelde tot dusverre vier wedstrijden in de Jupiler League en daarin kreeg hij zeven doelpunten om de oren.

Kotarski heeft het ‘erg naar zijn zin’ bij Ajax: “Ik wil komend seizoen iets gaan opbouwen, zodat ik me nog meer op mijn gemak voel. Ik wil ook Nederlands gaan leren, zodat ik beter kan communiceren. Uiteraard hoop ik ook veel reddingen te verrichten, want daar gaat het uiteindelijk om. Daar kijk ik erg naar uit.”