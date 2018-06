‘PSG doet voor 24 miljoen euro zaken en maakt forse winst’

Paris Saint-Germain neemt afscheid van Yuri Berchiche. De club uit Parijs heeft volgens Le Parisien met Athletic Club een akkoord gesloten over een transfersom van 24 miljoen euro inclusief bonussen. Als de transfer doorgaat, dan vertrekt de 28-jarige Berchiche na nog geen jaar weer uit het Parc des Princes.

De Spanjaard ruilde Real Sociedad vorig jaar zomer voor minimaal dertien miljoen euro in voor PSG en kwam in de Franse hoofdstad tot twee doelpunten en vijf assists in 32 wedstrijden. Hij won drie prijzen: de Ligue 1, de Cuope de France en de Coupe de la Ligue.

PSG moest verkopen om te voldoen aan de regelgeving van de Financial Fair Play. Men deed Javier Pastore voor 24,7 miljoen uitgeleide aan AS Roma en liet Odsonne Edouard voor zeker acht miljoen euro naar het Celtic van manager Brendan Rodgers vertrekken. Berchiche kan bij Athletic Club een contract tekenen voor vier seizoenen.