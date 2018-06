Transfer Lozano biedt kansen: ‘Maar daar zijn we niet mee bezig’

Donyell Malen en Cody Gakpo werden donderdag door trainer Mark van Bommel definitief overgeheveld naar de A-selectie. De negentienjarige aanvallers trainden vorig seizoen al vaak mee met de hoofdmacht van PSV. Beide spelers zijn gebrand om in het komende voetbaljaar door te breken in het Philips Stadion.

Malen had er niet ‘zomaar’ op gerekend dat hij aan de A-selectie zou worden toegevoegd: “Er is een nieuwe trainer gekomen en het was toch even afwachten hoe hij erover zou denken. Ik hoopte het natuurlijk wel en echt top dat het dan uitkomt.” Malen scoorde dit seizoen dertien keer in de Jupiler League en werd daarmee topscorer van Jong PSV.

De international van Oranje Onder-19 begon bij Ajax, maar keerde via Arsenal in de zomer van 2017 terug in Nederland. Hij speelt in de spits, maar kan eventueel ook op de flanken uit de voeten en een vertrek van Hirving Lozano zou Malen dus kansen kunnen bieden. “Als voetballer moet je daar niet mee bezig zijn en je op jezelf en je eigen ontwikkeling richten.”

De even oude Gakpo sluit zich daar in het dubbelinterview met het Eindhovens Dagblad bij aan: “We zijn daar niet mee bezig. Transfers hebben we niet in de hand en het enige wat we kunnen doen, is zelf hard werken om ons doel te bereiken.” Linksbuiten Gakpo scoorde dit seizoen zeven keer in de tweede afdeling van Nederland.